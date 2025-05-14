The National Interest: Произошел переломный момент в гонке вооружений 14.05.2025, 11:43

США нашли способ управлять гиперзвуковым оружием даже в условиях радиомолчания.

Новая навигационная система США помогает обходиться без связи, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Американская оборонная компания Northrop Grumman совершила важный прорыв в разработке гиперзвукового оружия, успешно протестировав инерциальный измерительный блок (IMU) на борту гиперзвукового планера Talon-A. Это событие, по мнению экспертов, может стать переломным моментом в гонке вооружений, где США до сих пор уступали Китаю, России, а возможно, даже Ирану и Северной Корее.

Главная проблема, с которой сталкиваются все разработчики гиперзвуковых летательных аппаратов, — это «черный барьер»: потеря связи и радиолокационного слежения за гиперзвуковым аппаратом из-за плазменной оболочки, образующейся вокруг него на сверхзвуковой скорости. В этот момент аппарат становится «невидимкой» даже для собственной армии — связи с ним нет, управление невозможно. В то же время плазменный кокон скрывает аппарат от радаров противника.

Пока Китай экспериментирует с лазерной передачей сигналов «шестого поколения», американцы сделали ставку на автономную навигацию. Именно такую функцию и выполняет IMU, позволяя гиперзвуковому оружию обходиться без GPS, точно отслеживая свое положение в пространстве и корректируя курс к цели.

По данным Defense News, испытания, прошедшие в декабре 2024 и марте 2025 года, завершились успехом: IMU не просто оправдал ожидания, но и превзошел их. Впереди новые тесты на базе ВВС США в Холломане, штат Юта.

В Пентагоне рассчитывают, что эти технологии помогут США вернуть утраченное лидерство и восстановить стратегическое сдерживание. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет обещают сделать гиперзвуковое оружие приоритетом оборонной политики на ближайшие годы.

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