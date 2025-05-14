Как помидоры влияют на сердце: названы пять целебных свойств 2 14.05.2025, 11:53

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В этом овоще много калия, витамина С и антиоксидантов.

Помидоры - это не просто вкусно, а еще и очень полезно. Этот овощ богат калием, витамином С и антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Портал VerywellHealth объяснил, почему есть помидоры полезно.

Отмечается, один сырой помидор среднего размера содержит примерно 22 калории и менее 1 г жира. Он имеет низкий гликемический индекс, содержит всего 6 мг натрия и 3 г сахара. А в одном сыром помидоре - около полстакана воды, что делает его отличным продуктом для увлажнения.

Издание назвало 5 причин есть помидоры.

1. Поддерживают здоровье сердца

Один средний помидор содержит примерно столько же калия, сколько и банан. Этот микроэлемент является жизненно важным для того, чтобы сердце могло сокращаться и расширяться, а также для расслабления кровеносных сосудов.

Кроме того, в помидорах содержится мощный антиоксидант ликопен. Это пигмент, благодаря которому плоды имеют красный цвет. А для человека он снижает риск сердечных заболеваний и смертности от них.

2. Помогают восстановиться после физических упражнений

Калий, магний и фтор, содержащиеся в помидорах, помогают уменьшить боль в мышцах и усталость после тренировки. Магний жизненно важен для сокращения мышц, поэтому, употребляя помидоры до или после тренировки, вы пополните его запасы. Вода, которой много в помидорах, уменьшает уровень дегидратации после физических нагрузок.

Плоды также обладают противовоспалительным действием благодаря витамину С, который также способствует восстановлению после тренировок.

3. Защищают от деменции

Исследование показало, что люди, которые потребляли больше калия и меньше натрия, имели лучшие когнитивные функции. В другом исследовании рассматривалось, как каротиноиды - антиоксиданты, окрашивающие овощи в красный цвет, - влияют на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови, которые присутствуют в вареных помидорах, имели более низкие показатели деменции.

4. Помогают контролировать уровень сахара в крови

Помидоры имеют низкий гликемический индекс, поэтому помогают избежать резкого повышения уровня сахара в крови. Содержание клетчатки в помидорах также влияет на уровень глюкозы и работу кишечника.

Нарингенин - полифенол, содержащийся в цитрусовых и помидорах, - тоже обладает противодиабетическими свойствами. Ученые изучали это преимущественно на животных, но дальнейшие исследования могут показать, как соединения, содержащиеся в помидорах, могут помочь в лечении диабета и у людей.

5. Способствуют здоровью кожи, волос и ногтей

Помидоры содержат хлорогеновую кислоту - соединение, которое стимулирует выработку коллагена. Витамин С и А, которые есть в сырых помидорах, могут помочь улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей.

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