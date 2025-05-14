НАТО готово выполнить требование Трампа 14.05.2025, 12:00

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Альянс разрабатывает план, чтобы выделять 5% ВВП на оборону.

Союзники по НАТО начали формировать соглашение о значительном увеличении оборонных расходов в ответ на требование президента США Дональда Трампа выделять 5% ВВП на военные нужды.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных дипломатов, передает «Европейская правда».

Как утверждают собеседники, переговорщики альянса достигают прогресса в формировании плана, который предусматривает достижение уровня в 5% ВВП на оборону и связанные с ней расходы до 2032 года – накануне саммита НАТО в Гааге в июне.

Они отметили, что министры иностранных дел НАТО обсудят эту инициативу на встрече в Турции 15-16 мая.

Договоренность о росте оборонных расходов до уровня, которого требует Трамп (ни одна из 32 стран-членов НАТО, включая США, пока не достигла этого порога), станет самым большим ростом военных расходов союзников со времен окончания Холодной войны. Альянс сосредоточился на перевооружении после вторжения России в Украину.

Как отметили дипломаты, генсек НАТО Марк Рютте продвигает идею согласования новой цели в 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, а также дополнительных 1,5% на более широкие расходы, связанные с обороной, – рассказывают дипломаты на условиях анонимности. Об этом впервые сообщило агентство Reuters.

В то же время агентство отметило, что министры в Турции обсудят, какие именно расходы могут войти в дополнительные 1,5%, в частности военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность. Пока не ясно, идет ли речь о уже существующих расходах или нужны новые обязательства.

Инициатива Рютте также предусматривает создание жесткого механизма верификации, в отличие от действующих более гибких целей.

Как отметил один из европейских дипломатов, такое резкое увеличение расходов за короткий срок станет огромным вызовом, хотя многие уже считают его необходимым для демонстрации решимости Кремлю.

Агентство пишет, что новый базовый показатель в 3,5% основан на масштабных оборонных планах, которые сейчас разрабатывает НАТО. Альянс уже направил правительствам стран-членов подробные засекреченные списки вооружений и возможностей (так называемые «цели по возможностям»), которые будут обсуждать министры обороны в Брюсселе в начале июня.

Планируется, что эти списки будут официально утверждены на саммите в Гааге 24-25 июня.

Еще одна инициатива Рютте, по словам осведомленных лиц, касается реформирования эффективности и внутреннего управления альянса. Этот шаг может заинтересовать президента США, считает один из дипломатов.

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