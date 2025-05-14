Белорус спас аистенка и вызвал волну споров 5 14.05.2025, 12:11

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иллюстративное фото

Можно ли возвращать птенцов в гнездо?

Мужчина возвращает в гнездо выпавшего птенца аистов — такое видео в последнюю неделю набирает популярность в телеграм-каналах Гродно и области. Ролик вызвал волну обсуждений. Некоторые считают, что возвращать птенцов в гнезда нельзя, другие радуются спасению птицы. Hrodna.life узнал у эксперта, кто прав.

Ролик со спасением птицы опубликовали сразу несколько телеграм-каналов Гродно и области. На кадрах видно, как мужчина, забравшись на лестницу, подкладывает в гнездо выпавшего аистенка. Видео сопроводили подписью: «В Беларуси мужчина увидел, что из гнезда аиста выпал птенец, и он его вернул на место. Только посмотрите на реакцию мамы-аиста».

Лучше отвезти в зоопарк?

Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что трогать, а тем более возвращать выпавших из гнезд птенцов нельзя. Другие пользователи радовались спасению птицы:

• «Да, мужчина думал, что поступил правильно. Оказывается, не совсем. Они оставляют себе столько птенцов, сколько смогут прокормить. Лучше бы он в зоопарк отвез, точно жив остался бы. А так, скорее всего, опять выкинет. Значит, мужчина ничего не знал, и поэтому ему уважение, он считал, что добрый поступок совершил».

• «Часто они сами сбрасывают птенцов. Высиживают три яйца, чтоб увеличить шансы появления двух птенцов. Если все три выживут — третьего скидывают. В том году было аномально много птенцов. До 5−6 в гнездах, и все взрослые. В этом году, видимо, еды меньше, чем в том».

• «Наши парни не позволят погибнуть символической для Беларуси птице. Родили — будьте добры вырастить. А корма аистам в этом году и правда мало. Все водоемы обмелевшие, разлива не было, еды мало. Так что версия о том, что сами выбросили, вполне правдоподобна»

• «После пятнадцатого сброса и принудительного возвращения аистенок научился летать раньше своих братьев и улетел за горизонт».

Мнение эксперта: спасать птенцов можно, но только если они выпали из гнезда сами

Hrodna.life попросил специалиста из сферы орнитологии Владимира (имя изменено) объяснить, можно ли возвращать выпавших птенцов в гнезда.

«Калі гэтае буслянё выкінулі самі бацькі, што даволі рэгулярна адбываецца ў бусліным сямействе, калі харчавання не дастаткова, то няма сэнсу яго павяртаць. Калі ж гняздо было разбурана ветрам, напрыклад, то можна пабудаваць штучнае і туды засяліць буслянят. І звычайна дарослыя птушкі хутка павяртаюцца», — рассказал нам эксперт.

Если аистенок действительно выпал из гнезда, возвращать его на место можно. Эксперт добавляет, что родители не будут отвергать такого птенца.

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