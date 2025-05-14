США и Саудовская Аравия объявили о соглашении по поставкам оружия 14.05.2025, 12:24

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Инвестиции Саудовской Аравии могут вырасти до 1 трлн долларов.

Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия объявили о соглашении о поставках оружия на сумму 142 млрд долл. Об этом пишет BBC, подводя итоги первого дня визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива.

«В первый день визита США и Саудовская Аравия объявили о сделке по поставкам оружия на сумму 142 млрд долларов, а также о других инвестициях, которые, по словам кронпринца страны, могут в конечном итоге составить 1 трлн долларов», - сообщает BBC.

BBC называет этот визит шагом вперед, сравнивая его с приемом бывшего президента США Джо Байдена, «который приехал в богатое нефтью королевство в 2022 году, чтобы попросить помощи в снижении цен на топливо».

Выступая в Эр-Рияде, президент США также пообещал отменить все санкции против Сирии, которые действуют уже более десяти лет и после бегства президента Башара Асада потеряли свой смысл. Ведь Сирия избрала нового переходного президента, что открывает возможности для американской дипломатии.

Сообщалось, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа стремится к встрече с президентом США Дональдом Трампом во время его поездки на Ближний Восток. Шараа предлагает стратегическое соглашение, включающее американский доступ к сирийским энергоресурсам, сотрудничество с Израилем и строительство Trump Tower в Дамаске.

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