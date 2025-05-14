Макрон заявил о передаче Украине крупной партии САУ CAESAR 6 14.05.2025, 12:38

3,114

Будут переданы все произведенные в 2025-м году артиллерийские установки.

Все изготовленные в 2025 году колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR будут переданы Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на телеканале TF1Info.

Во время включения из Украины Макрон услышал слова бойца 65-й бригады Дмитрия с позывным «Танцор», прямо с передовой.

«Мы все устали, нам очень не хватает помощи, мы хотим, чтобы это все как можно скорее закончилось, но выбить их мы можем только силой», - сказал он.

Макрон ответил: «Я испытываю безграничное уважение и восхищение к украинскому народу и солдатам».

Ранее сообщалось, что во Франции вдвое увеличат производство САУ Caesar из-за войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com