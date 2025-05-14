Макрон заявил о передаче Украине крупной партии САУ CAESAR

Макрон заявил о передаче Украине крупной партии САУ CAESAR6
- 14.05.2025, 12:38
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Будут переданы все произведенные в 2025-м году артиллерийские установки.
Все изготовленные в 2025 году колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR будут переданы Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на телеканале TF1Info.
Во время включения из Украины Макрон услышал слова бойца 65-й бригады Дмитрия с позывным «Танцор», прямо с передовой.
«Мы все устали, нам очень не хватает помощи, мы хотим, чтобы это все как можно скорее закончилось, но выбить их мы можем только силой», - сказал он.
Макрон ответил: «Я испытываю безграничное уважение и восхищение к украинскому народу и солдатам».
Ранее сообщалось, что во Франции вдвое увеличат производство САУ Caesar из-за войны в Украине.