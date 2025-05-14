Financial Times: Турция стала ключевым игроком 1 14.05.2025, 12:54

1,282

Страна «обречена на стратегическую значимость».

Турция вновь становится ключевым игроком в вопросах европейской безопасности, несмотря на усиливающееся давление на оппозицию внутри страны. Причина — мощный военный потенциал, геополитическое положение и растущая оборонная промышленность, которые Брюссель теперь рассматривает как жизненно важные в свете угроз со стороны России и пассивности администрации президента США Дональда Трампа в НАТО, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Недавний запуск и успешная посадка ударного дрона TB3 на палубу турецкого авианосца TCG Anadolu вызвали восторженные отклики в Анкаре. Глава компании Baykar Сельчук Байрактар — зять президента Эрдогана — заявил: «Как наши предки когда-то правили морями, вы сегодня открываете двери в новый мир».

На этом фоне Турция предлагает провести в Стамбуле трехстороннюю встречу между Трампом, Зеленским и Путиным — пусть пока и без гарантий. Эрдоган сохраняет отношения с обеими сторонами конфликта: помогает Украине оружием и одновременно продолжает торговлю с Москвой, демонстрируя «сбалансированный подход».

Армия Турции — крупнейшая в Европе в рамках НАТО, насчитывает более 350 тысяч активных военнослужащих и имеет боевой опыт в Ливии и Сомали. «Турки умеют воевать, не боятся потерь и отлично используют дроны», — отмечает один западный эксперт.

Оборонная отрасль Турции растет рекордными темпами: снаряды, корабли, беспилотники и даже истребители пятого поколения производятся преимущественно из отечественных компонентов. Baykar заключила сделку с итальянской Leonardo, чтобы продавать дроны на европейский рынок. В 2023 году экспорт вооружений составил $7,2 млрд — и продолжает расти.

Однако турецкая оборонка нуждается в Европе не меньше, чем Европа в ней: нехватка капитала, перегруженность проектов и утечка мозгов создают внутренние риски. И хотя в ЕС заявляют, что путь к членству Турции в ЕС остается закрытым, сотрудничество в сфере безопасности лишь усиливается.

«Теперь все решает геополитика. Турецкая безопасность — это европейская безопасность», — утверждает аналитик Chatham House Галип Далай.

Даже мэр Стамбула Экрем Имамоглу, находясь под арестом, просит Германию не блокировать поставки истребителей Eurofighter: «Турция — больше, чем Эрдоган. Правители приходят и уходят».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com