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В Украине будут судить силовика, помогавшего уклонистам сбежать в Беларусь

  • 14.05.2025, 13:04
  • 1,226
В Украине будут судить силовика, помогавшего уклонистам сбежать в Беларусь

Ему грозит 9 лет лишения свободы.

В Ровенской области будут судить правоохранителя и его сообщника, которые организовали нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Беларусь. Дело уже передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых, которые хотели выехать в Евросоюз. Чиновник предложил им маршрут через Беларусь, который считал «безопасным».

За свои «услуги» он требовал по 8 тысяч долларов с каждого. К делу привлек местного жителя, хорошо знакомого с пограничной местностью.

По плану, правоохранитель должен был лично довезти военнообязанных мужчин из Ровно мимо всех блокпостов в село недалеко от границы. Далее мужчин до границы должен был перевозить его сообщник, а сам переход в Беларусь мужчины должны были осуществить самостоятельно по полученным инструкциям.

Правоохранителя задержали «на горячем» 12 декабря после получения 8 тысяч долларов от одного из «клиентов».

Обоим участникам избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу, по предварительному сговору, повторно и из корыстных побуждений (ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция - до 9 лет лишения свободы.

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