закрыть
14 мая 2025, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Замначальника БЖД поразил своей жадностью

1
  • 14.05.2025, 13:16
  • 1,200
Замначальника БЖД поразил своей жадностью

Чиновник брал взятки сертификатами на бытовую технику.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело заместителя начальника Белорусской железной дороги. Чиновника обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК). При этом подчеркивается, что должность обвиняемого входит в кадровый реестр Совмина, поэтому его действия квалифицируются как получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.

В прокуратуре сообщили также, что обвиняемый брал взятки сертификатами на бытовую технику: «Согласно материалам дела должностное лицо Белорусской железной дороги получило в качестве взятки сертификаты на приобретение бытовой техники в сумме 5,5 тыс. рублей за оказание содействия в проведении технических испытаний и конкурсных процедур при закупке рельсов, а также за обеспечение своевременной оплаты товаров».

Ранее сообщалось о задержании первого заместителя начальника железной дороги Петра Дулуба, а также заместителя начальника Сергея Сизина. В МВД заявляли, что дома у Дулуба нашли 3 миллиона долларов в валюте. Позже стало известно о задержании трех подчиненных Дулуба.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров