Замначальника БЖД поразил своей жадностью

Замначальника БЖД поразил своей жадностью1
- 14.05.2025, 13:16
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Чиновник брал взятки сертификатами на бытовую технику.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело заместителя начальника Белорусской железной дороги. Чиновника обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК). При этом подчеркивается, что должность обвиняемого входит в кадровый реестр Совмина, поэтому его действия квалифицируются как получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.
В прокуратуре сообщили также, что обвиняемый брал взятки сертификатами на бытовую технику: «Согласно материалам дела должностное лицо Белорусской железной дороги получило в качестве взятки сертификаты на приобретение бытовой техники в сумме 5,5 тыс. рублей за оказание содействия в проведении технических испытаний и конкурсных процедур при закупке рельсов, а также за обеспечение своевременной оплаты товаров».
Ранее сообщалось о задержании первого заместителя начальника железной дороги Петра Дулуба, а также заместителя начальника Сергея Сизина. В МВД заявляли, что дома у Дулуба нашли 3 миллиона долларов в валюте. Позже стало известно о задержании трех подчиненных Дулуба.