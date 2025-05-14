США дали новую жизнь тяжелому бомбардировщику B-1B Lancer 14.05.2025, 13:18

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Фото: U.S. Air Force / Mattison Cole

Он сможет наносить удары по России и Китаю с дальних дистанций.

ВВС США возвращают к жизни тяжелый бомбардировщик B-1B Lancer, но в новой роли — не как прорывной ударный самолет, а как так называемый «арсенальный бомбардировщик», способный наносить дальние удары, не входя в зону действия современных систем ПВО противника, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В условиях гипотетического конфликта с Россией или Китаем, старый добрый B-1B уже не сможет безнаказанно проникать внутрь вражеской территории. Современные системы ПВО — такие как российские С-400 и разрабатываемые С-500, а также китайские HQ-9 — способны поражать цели на расстояниях до 500 км, формируя эшелонированную оборону.

Сам B-1B не обладает стелс-технологиями, имеет заметный тепловой след и не оснащен средствами ближнего воздушного боя. Его выживание в бою зависит от дальнобойных вооружений, которые он может запускать из безопасного воздушного пространства.

Обновленный B-1B получил внешние пилоны, увеличивающие боевую нагрузку, и модернизированные каналы связи, позволяющие действовать более эффективно в составе коалиционных сил. Работая в тандеме с истребителями F-35, средствами РЭБ и разведки, Lancer способен наносить массированные удары крылатыми ракетами, не приближаясь к линии фронта.

Пока стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider только готовится к поступлению в войска, B-1B остается временным, но значимым элементом стратегических сил США. Его сила — в дальности полета, внушительной полезной нагрузке и способности долгое время патрулировать вблизи зоны конфликта, ожидая команды на удар.

Таким образом, B-1B переходит от роли «молота» к роли «носителя арсенала», способного обрушить смертоносный залп, не заходя в зону вражеских радаров. На фоне растущего противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе это превращает его в важный компонент стратегии сдерживания.

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