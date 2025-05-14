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Оккупанты из «Шторм-Z» выдавали себя за бойцов ВСУ

  • 14.05.2025, 13:15
Оккупанты из «Шторм-Z» выдавали себя за бойцов ВСУ

Как их разоблачили.

На Харьковщине украинские пограничники взяли в плен россиян из подразделения «Шторм-Z». Они пытались выдать себя за бойцов ВСУ.

Подробности рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Так, группа россиян на Купянском направлении попали в плен к гранатометчикам 4-й комендатуры бригады «Месть» ГПСУ. Они пытались выдать себя за украинских военных.

«На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка — бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения «Шторм-Z», — рассказали в ГПСУ.

Оккупантов обнаружили в яме, которая далеко чем напоминала блиндаж. Они имели некоторое оборудование и были с автоматами. Когда им приказали выйти, пытались выдать себя за пограничников Луганского пограничного отряда.

«Я спросил: «Кто такие»? Они: «Мы третий Луганский (Луганский пограничный отряд ГПСУ — ред.), третий Луганский, уходите, уходите. Здесь дроны летают», — рассказывает один из наших бойцов с позывным «Прапор».

Впрочем, выдал оккупантов их русский акцент и то, что они путались в «показаниях» и не могли назвать места своего проживания в Украине. Они также заявили, что изначально хотели сдаться.

«Но это сказки. Если у них есть радиостанция, еще и «паук» — большой провод на дереве — значит, ждали, прослушивали», — рассказывает гранатометчик с позывным «Прапор».

В конце концов россиян пленили и затем передали в соответствующие органы.

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