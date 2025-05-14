Власти хотят повысить налоги для белорусов
- 14.05.2025, 13:33
Кого затронет нововведение.
Правительство рассматривает возможность повысить налоговую нагрузку для некоторых белорусов. Такие планы прописаны в опубликованной программе деятельности Совмина на 2025−2029 годы, пишет «Зеркало».
В этой программе прописано, что власти намерены и дальше совершенствовать налоговую нагрузку. Ей предусмотрено, что Минфин и Министерство по налогам и сборам в течение нынешней пятилетки подготовят изменения по налогам для «состоятельных».
Так, документом предусмотрено «повышение социальной справедливости налогообложения посредством дальнейшего увеличения налоговой нагрузки на „состоятельных“ плательщиков, включая их доходы и имущество».
Для этого собираются подготовить законопроект с правками в Налоговый кодекс. Другие подробности по этому вопросу не сообщаются.
Напомним, с 2024 года в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Такие люди должны платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство».
В 2025 году власти увеличили сумму, при превышении которой будут взимать этот сбор. Ее подняли с 200 до 220 тысяч рублей. То есть получается, что ежемесячный доход должен быть в среднем 18 333 рубля.