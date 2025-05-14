Foreign Policy: Настал лучший момент для санкций против России 14.05.2025, 13:33

Действовать нужно прямо сейчас.

Если бы Трамп действительно хотел закончить войну, он бы оказал давление на Путина прямо сейчас, пишет американское издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он критикует Путина за продолжение атак на Украину, дали надежду на изменение курса. Вскоре Трамп вернулся к привычной поддержке Кремля. Несмотря на его колебания, сейчас настал идеальный момент для введения жестких санкций против России, уверены эксперты.

С начала войны в Украине российская экономика удивительным образом продолжала функционировать, несмотря на многочисленные санкции. Однако новые данные свидетельствуют о том, что экономика России начала испытывать серьезные трудности. Ставки по процентам остаются на рекордно высоком уровне, а инфляция продолжает терзать рынок. Растущий дефицит рабочей силы и сокращение иностранных инвестиций создают дополнительные проблемы для Кремля.

Кроме того, падение мировых цен на нефть — одно из самых больших вызовов для России. В то время как Москва успешно использовала «теневой флот» для обхода западных санкций, международное сообщество готово активно бороться с этими преступными схемами.

Момент уязвимости России, по мнению экспертов, открывает новые возможности для применения санкций, которые могут существенно ослабить экономику Кремля и ускорить завершение войны. Если санкции будут введены своевременно и целенаправленно, это может существенно повлиять на Москву.

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