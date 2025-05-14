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Foreign Policy: Настал лучший момент для санкций против России

  • 14.05.2025, 13:33
Foreign Policy: Настал лучший момент для санкций против России

Действовать нужно прямо сейчас.

Если бы Трамп действительно хотел закончить войну, он бы оказал давление на Путина прямо сейчас, пишет американское издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он критикует Путина за продолжение атак на Украину, дали надежду на изменение курса. Вскоре Трамп вернулся к привычной поддержке Кремля. Несмотря на его колебания, сейчас настал идеальный момент для введения жестких санкций против России, уверены эксперты.

С начала войны в Украине российская экономика удивительным образом продолжала функционировать, несмотря на многочисленные санкции. Однако новые данные свидетельствуют о том, что экономика России начала испытывать серьезные трудности. Ставки по процентам остаются на рекордно высоком уровне, а инфляция продолжает терзать рынок. Растущий дефицит рабочей силы и сокращение иностранных инвестиций создают дополнительные проблемы для Кремля.

Кроме того, падение мировых цен на нефть — одно из самых больших вызовов для России. В то время как Москва успешно использовала «теневой флот» для обхода западных санкций, международное сообщество готово активно бороться с этими преступными схемами.

Момент уязвимости России, по мнению экспертов, открывает новые возможности для применения санкций, которые могут существенно ослабить экономику Кремля и ускорить завершение войны. Если санкции будут введены своевременно и целенаправленно, это может существенно повлиять на Москву.

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