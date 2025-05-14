Новые санкции ЕС ударят по «теневому флоту» России 1 14.05.2025, 14:04

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В «черном списке» — 200 танкеров.

Европейский союз согласовал новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Среди ключевых мер — включение в черный список около 200 танкеров, используемых для обхода ограничений на экспорт российской нефти, а также санкции против киберпреступников, нарушителей прав человека и организаторов диверсий на территории Европы, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

О решении сообщил постоянный представитель Польши при Европейском союзе Агнешка Бартол. Две страны должны еще согласовать детали с национальными парламентами, но одобрение пакета уже фактически достигнуто.

Санкции также коснутся компаний из Вьетнама, Сербии и Турции, обвиняемых в поставках товаров для нужд российской армии. Ожидается расширение списка российских чиновников и структур, подпадающих под визовые запреты и заморозку активов — к уже существующим 2400 субъектам добавятся десятки новых.

ЕС одновременно усиливает давление на Москву, требуя согласия на 30-дневное перемирие, поддержанное Соединенными Штатами. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Запад должен «задушить экономику России санкциями» и заставить Кремль сесть за стол переговоров. Западные эксперты указывают, что сейчас наиболее благоприятный момент для усиления давления на Кремль.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник также предостерег Россию от отказа от мира, заявив, что в случае отсутствия прогресса в переговорах уже на этой неделе, последуют новые санкции. Он призвал Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле в четверг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может лично присутствовать на переговорах в Турции — при условии, что Путин и Зеленский согласятся на личную встречу. Однако из Кремля пока не поступило ни подтверждений, ни отказов.

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