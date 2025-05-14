«Фраза «сладкий стол» заиграла другими красками» 1 14.05.2025, 14:17

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В Минске нашли алкогольных мармеладных мишек необычного размера.

Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал новинку от одного из минских баров — алкогольных мармеладных мишек. Весит такая сладость 400 г, впрочем, есть изделия и поменьше. Комментаторы стали делиться, где может пригодится такой мармелад, пишет «Телеграф».

«Всем любителям пива, желатинок и мишек Haribo — внимание! Это настоящие алкогольные мармеладные медведи. Есть двух видов, они по 400 г веса. Один на основе пива (3% алкоголя) и второй на основе настойки», — рассказал автор видео.

Стоимость такого мармеладного мишки — 35 рублей. Показал блогер и мишек меньшего, более привычного для мармелада размера (упаковка 100 г). «10 рублей стоит такая упаковочка со вкусом тоже разных настоек», — продолжил он.

Купить таких мишек предложил столичный бар Middle ground. В своем Instagram-аккаунте заведение предупредило, что «большого пивного мишку» изготавливают по предварительному заказу за сутки.

«Круто, но дороговато», — оценил один комментатор видео в TikTok.

«Мне на работу надо, доставка есть?» — спросил другой.

«Фраза «сладкий стол» заиграла другими красками», — пошутил третий.

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