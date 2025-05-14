«Фраза «сладкий стол» заиграла другими красками»1
- 14.05.2025, 14:17
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В Минске нашли алкогольных мармеладных мишек необычного размера.
Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал новинку от одного из минских баров — алкогольных мармеладных мишек. Весит такая сладость 400 г, впрочем, есть изделия и поменьше. Комментаторы стали делиться, где может пригодится такой мармелад, пишет «Телеграф».
@chtopochemminsk ♬ оригинальный звук - 🧐 ЧТОПОЧЕМ 🔥 МИНСК
«Всем любителям пива, желатинок и мишек Haribo — внимание! Это настоящие алкогольные мармеладные медведи. Есть двух видов, они по 400 г веса. Один на основе пива (3% алкоголя) и второй на основе настойки», — рассказал автор видео.
Стоимость такого мармеладного мишки — 35 рублей. Показал блогер и мишек меньшего, более привычного для мармелада размера (упаковка 100 г). «10 рублей стоит такая упаковочка со вкусом тоже разных настоек», — продолжил он.
Купить таких мишек предложил столичный бар Middle ground. В своем Instagram-аккаунте заведение предупредило, что «большого пивного мишку» изготавливают по предварительному заказу за сутки.
«Круто, но дороговато», — оценил один комментатор видео в TikTok.
«Мне на работу надо, доставка есть?» — спросил другой.
«Фраза «сладкий стол» заиграла другими красками», — пошутил третий.