В Кремле отказались назвать состав российской делегации, которая едет в Стамбул 7 14.05.2025, 14:21

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Песков прокомментировал возможные переговоры в Турцию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 мая, снова отказался назвать состав российской делегации, которая отправится в Турцию на переговоры с Украиной, что ожидаются 15 мая, пишут российские пропагандистские СМИ.

«Ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента, пока таких указаний нет», — сказал Песков, комментируя вопрос пропагандистов о составе делегации.

Он также утверждает, что предложение России о переговорах с Украиной в Турции «сохраняет свою актуальность», представители страны-агрессора будут ждать украинскую сторону 15 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина для личной встречи в Стамбуле 15 мая. Он считает, что обсуждать прекращение огня в формате делегаций не имеет смысла.

Российская сторона не ответила на предложение Зеленского о встрече на уровне лидеров.

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