В Кремле отказались назвать состав российской делегации, которая едет в Стамбул

В Кремле отказались назвать состав российской делегации, которая едет в Стамбул7
- 14.05.2025, 14:21
- 3,776
Песков прокомментировал возможные переговоры в Турцию.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 мая, снова отказался назвать состав российской делегации, которая отправится в Турцию на переговоры с Украиной, что ожидаются 15 мая, пишут российские пропагандистские СМИ.
«Ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента, пока таких указаний нет», — сказал Песков, комментируя вопрос пропагандистов о составе делегации.
Он также утверждает, что предложение России о переговорах с Украиной в Турции «сохраняет свою актуальность», представители страны-агрессора будут ждать украинскую сторону 15 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина для личной встречи в Стамбуле 15 мая. Он считает, что обсуждать прекращение огня в формате делегаций не имеет смысла.
Российская сторона не ответила на предложение Зеленского о встрече на уровне лидеров.