«Надо на своих деток, белорусских, деньги тратить» 3 14.05.2025, 14:35

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Белорусы жестко ответили на идею Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость о этом, «резервный фонд» Лукашенко профинансирует отдых детей из Египта, Палестины и России. Приводим некоторые из них:

— За наш с вами счет. Поскольку тунеядец Лукашенко ничего сам не зарабатывает.

— Жирный, пузатый Лукашенко грабит белорусский народ.

— Сипатая гнида уже и оттуда детей ворует. Не вернет. Как пить дать — себе оставит. С демографией у нас хана.

— Вернет. Хорошо промыв мозги, заставив полюбить эту страну. «Зубренок» — образцовое место. Почему бы и не полюбить?

— Так растят агентов влияния. С азов, с низов. Поверьте, человек, лояльность которого куплена деньгами, значительно уступает тому, кто реально с детства восхищается данной страной.

Еще в далекие нулевые мне дико было слышать от украинцев: «Все правильно ваш батька делает» и «Нам бы его сюда на один срок». Так и подмывало сказать: «Да забирайте, с ногами и рогами», но я в политические споры не лезу. И только в 22-м очухались-проснулись. Все потому, что видели в нем справедливого, хоть и сурового барина. Какой создал образ — тот и видели. А сейчас вот то же самое проворачивать будут с детьми. Абы кто в этот лагерь не поедет, там явно будут дети «кого надо». И все будет на высоте, чтобы потом, вернувшись, разнести с помощью родителей сказку о красивой и безопасной стране — рае на земле. Цинично, но хитро. Снимаю шляпу.

— Надо на своих деток, белорусских, эти деньги тратить, а не хрен знает откуда привозить.

— Свае ж усе дагледжаны: Віця, Дзіма, Коля + унукі + праўнукі. Так што не перажывайце

— Режим лукашизма «стелит соломку»! Заходят через детей чиновников из «хороших» стран со схожими режимами! Это операция по внедрению. Знают, что конец близок, а бежать некуда! Им вообще плевать на своих детей — их дети Алжира интересуют!

— Благодетель за народные деньги своих детей отправь в Египет на море, в здравницы, а не в поле.

— Решил «осчастливить» детей чужих государств и показать свою личную щедрость за счет трудовых денег народа Беларуси.

— А за чей счет банкет победобесия и размашистых салютов в день скорби по десяткам миллионов погибших и убитых в войне? Весь интернет заполонили эти салюты. А восхищений — до неба. А я сразу вспомнил лежачего, глухого и слепого ветерана 103 лет.

— Отмывание денег! Фонд основан с первых дней пребывания на должности президента: незаконная продажа оружия, поборы и рэкет, наркотрафик и т. д. При этом внешний долг РБ растет в геометрической прогрессии!

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