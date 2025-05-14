«Коллеги по цеху начали оглядываться и улыбаться» 6 14.05.2025, 14:44

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иллюстративное фото

Как белорус отработал одну смену на заводе без мата.

37-летний Иван работает на большом заводе. Мат и нецензурная лексика для него настолько привычны, что он даже не замечает, что ругается. Крепкие выражения использует не только он, но и его руководство. Однажды коллега в шутку предложил не материться всего одну смену, пишет ex-press.live.

Ваня понял, что без мата очень сложно «на эмоциях», а внутри как будто все закипает. «Неужели я уже совсем «прогнил»? Или ругательства нужны нам, чтобы справиться со стрессами?» — спрашивает он.

День без мата

— У меня выражались все. И мама, и папа. Дедушка был вообще виртуозом в этом деле, мог загнуть таким трехэтажным матом, что все ахали, — рассказывает он. — Но меня с братом за это наказывали, так сказать, воспитывали. Поэтому дома я держал себя в руках, а среди друзей отрывался. Ругались все, и я даже не понимал, настолько это вошло в привычку.

Однажды коллега Петр предложил Ивану провести одну смену без мата. Просто так, по приколу:

— Не помню даже, что его подвигло на такой подвиг. Но я согласился.

Поначалу мужчин это забавляло. В речи появились необычные слова: «сударь», «не затруднит ли вас» и т.п. Коллеги по цеху начали оглядываться и улыбаться, глядя на них.

— Но потом начался аврал, нужно было сделать срочный заказ, и я понял, что мне не хватает слов, — вспоминает Иван. — Я начал просто задыхаться. Пытался выплеснуть эмоции, но не получалось. Внутри как будто все кипело. В итоге я пошел в туалет, закрылся в кабинке и выругался. Стало легче.

Иван говорит, что до этого не понимал, насколько плотно мат вошел в его жизнь, лексику и сознание. Матом можно выразить практически все эмоции, причем, это происходит автоматически. А обычные слова приходится подбирать, вспоминать, даже гуглить.

— День без мата в цеху мы продержались, — говорит Ваня. — Хотя сейчас мне кажется это невероятным. У нас ругаются все. Начиная от уборщицы, директорами. Казалось бы, руководство не должно материться, но работягам сложно что-то объяснить без мата. Все привыкли, и никто не обижается.

Урод или не урод

После этого случая Ваня начал замечать, сколько мата вокруг: как смачно ругаются подростки в транспорте, как дети в песочнице отпускают крепкие словечки.

— Дети, понятное дело, повторяют слова взрослых, — говорит Иван. — А что не так с нами? Что не так со мной?

Его друг Петр до завода работал в столичной компании. В офисе стояла коробочка. За одно матерное слово сотрудник должен был бросить в коробочку 1 рубль. Этот шуточный штраф платили исправно. К пятнице в коробочке собиралась такая сумма, что можно было сходить в бар всем офисом.

Иван уверен, что если бы такую коробочку поставили в цеху, туда ушла бы вся зарплата. И даже больше.

— Я понял, что матерятся не только на заводах. Это происходит везде — в семьях, в офисах и даже в одиночестве, как я сам ругался в туалете, — говорит Иван. — Я уже совсем «прогнил»? Или ругательства нужны нам, чтобы справиться со стрессами?

Эмоциональный костыль

— Мат — это не просто ругательство, это своеобразный эмоциональный костыль, — говорит психолог Марина Пташук. — Он часто заменяет нам умение говорить о чувствах, называть свои переживания и управлять агрессией. Особенно в культурах, где быть «сильным», «не ной» и «терпи» — жизненные установки с детства. В такой системе проще выругаться, чем признаться: «мне страшно», «я устал», «мне больно», «я не справляюсь».

В случае Ивана — все логично. Он вырос в среде, где крепкое слово было нормой. Оно служило не только для выражения гнева, но и для сплочения, юмора, даже одобрения. В рабочей культуре, особенно на производстве, мат стал своеобразным языком выживания, способом сбросить напряжение, выразить эмоции быстро и ярко. Попытка отказаться от мата вызывает ощущение внутреннего давления — потому что у человека просто нет других привычных способов разрядки.

Когда Иван говорит, что начал «задыхаться» — это сигнал: эмоции есть, но он не знает, как иначе их выразить. Его тело и психика требуют выхода, и привычный канал — мат — перекрыт. Это болезненно. И в этом нет ничего «прогнившего» — это просто сигнал, что пришло время учиться новым способам говорить о себе.

Крепкое словцо часто заменяет нам:

— навык саморефлексии (что я сейчас чувствую? почему?),

— способность договариваться без давления,

— язык поддержки (как я могу сам себе помочь?).

Важно понимать: материться — не всегда про «плохого человека», это про нехватку внутреннего инструментария. И если вы пробуете «день без мата» и вам тяжело — это отличный повод задуматься, а что у меня внутри, с чем я не умею обходиться словами?

Мат не исчезнет — он будет рядом. Но если научиться держать его как инструмент, а не единственное средство, жить станет спокойнее. Это не про воспитание, это про психологическую зрелость.

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