В России констатировали провал проекта «нового кукурузника» 8 14.05.2025, 14:45

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Проект закроют.

Работа над созданием нового российского самолета «Байкал», который должен был заменить советский «Кукурузник» Ан-2, зашла в тупик, а его серийное производство больше не планируется, заявил полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет The Moscow Times.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», — сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. По его словам, малой авиации у России, «к сожалению, практически нет». «Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — отметил Трутнев.

Разработкой «Байкала» с 2019 года занималась компания «Байкал Инжиниринг» — «дочка» Уральского завода гражданской авиации. Первоначально Минпромторг выделил на создание «Байкала» 3,5 млрд руб. Чиновники рассчитывали, что серийное производство будет запущено в 2024 году, а один самолет будет стоить 120 млн руб. В ходе проектирования «Байкал» подорожал до 455 млн руб., но когда на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, цена снизилась до 280 млн руб. При этом выпуск был сдвинут на 2025 год. Однако, как позднее сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к Минпромторгу, проектировщики «Байкала» допустили ряд «драматических ошибок», из-за которых машину «фактически нужно собирать заново». При этом разработчик попросил еще около 10 млрд руб. и пять лет на доработку самолета.

До этого Трутнев обещал, что самолет «в той или другой версии» запустят в серийное производство в 2026 году. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, которую утвердило правительство, всего к 2030 году планировалось произвести 139 таких самолетов.

ЛМС-901 «Байкал» собирались использовать на местных воздушных линиях. Предполагалось, что самолет будет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза. Крейсерская скорость воздушного судна должна была составлять до 300 км в час, а максимальная дальность полета — 3 тыс. км. Собеседники «Коммерсанта» в Минпромторге отмечали, что альтернативой нового «Байкала» может быть ремоторизированный Ан-2. В этом случае возобновлением выпуска советского мотора ТВД-10Б может заняться Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в «Ростех». Но на это потребуется около 1,8 млрд руб., отмечали источники издания.

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