Робот-дроид из «Звездных войн» стал реальностью

1,530

Его цена — $2875.

Компания Piaggio Fast Forward (PFF), входящая в состав итальянского концерна Piaggio Group, представила лимитированную версию своего робота-носильщика gitamini — G1T4-M1N1, вдохновленную вселенной «Звездных войн». Презентация прошла 4 мая — в знаковый для фанатов франшизы день «Да пребудет с тобой Сила» («May the Fourth be with you»), пишет he Robot Report T (перевод — сайт Charter97.org).

Новая модель — результат сотрудничества PFF с The Walt Disney Company и Lucasfilm. По словам генерального директора PFF Грега Линна, переговоры с Disney прошли «на удивление легко», а совместная работа длилась около года.

G1T4-M1N1 оформлен в духе классических дроидов вселенной — R2-D2 и BB-8. Разработчики адаптировали внешний вид, интерфейс и даже звуковую библиотеку — робот воспроизводит 22 оригинальных звуковых сигнала, отражающих его действия: от подключения Bluetooth до начала движения и остановки.

В отличие от корпоративной линейки продуктов PFF, G1T4-M1N1 нацелен на потребительский рынок. Робот способен перевозить до 9 кг груза и следовать за владельцем по тротуарам или в помещениях. Цена устройства составляет $2,875.

«Фанаты вселенной открыты к взаимодействию с технологиями, и эта модель обеспечивает именно такой тип взаимодействия», — отметил Линн.

Первые отзывы потребителей оказались исключительно положительными, а успешный запуск вдохновил PFF на дальнейшее развитие линейки дроидов. Хотя в текущей версии нет микрофона или голосового управления, компания не исключает будущих обновлений и расширения функциональности.

