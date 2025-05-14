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Politico: Мерц придумал оригинальный способ заманить Трампа в Германию

  • 14.05.2025, 15:04
  • 2,588
Politico: Мерц придумал оригинальный способ заманить Трампа в Германию
Фридрих Мерц
Фото: Hannibal Hanschke/EPA-EFE

Канцлер обратился к немецким корням президента США.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц придумал план, как добиться расположения президента США Дональда Трампа и пригласить его в Германию - использовать его немецкое происхождение. Как пишет Politico, Мерц заявил, что пригласил Трампа в западногерманскую деревню, где родился и вырос дед президента, Фридрих Трамп, прежде чем эмигрировать в Соединенные Штаты в возрасте 16 лет в 1885 году.

«Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил город своих предков. Я поеду туда вместе с ним», - сказал Мерц на бизнес-саммите в Берлине.

Пока неясно, примет ли Трамп предложение Мерца, хотя, несмотря на частую критику в адрес Германии, президент часто подчеркивает свои немецкие корни.

«У меня в крови немецкий язык», - сказал он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году.

На данный момент Мерц готовится к своей первой официальной поездке в Вашингтон в качестве канцлера. Хотя пока неясно, когда состоится визит, Мерц заявил, что это произойдет «скоро».

После выборов в Германии Мерц и Трамп общались дважды. Их последний разговор состоялся во время недавнего визита Мерца в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В то же время Politico отмечает, что неясно, будет ли Трамп хорошо принят в Каллштадте, на родине его деда. В 2016 году, перед его первым президентским сроком, многие жители города сказали изданию, что Трамп им не интересен.

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