В Гродно в яму провалился МАЗ
- 14.05.2025, 15:08
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Фотофакт.
Сегодня, 14 мая, около двух часов дня в микрорайоне Грандичи произошел инцидент – в глубокую яму провалился МАЗ. Читатели «АвтоГродно» делятся первыми фотографиямии.
Земляные работы велись у перекрестка улиц Асфальтная и Саяпина, со стороны магазина «Маяк». С помощью экскаватора в этом месте вырыли глубокую яму, а затем, по пока непонятным причинам, в ней оказался грузовик.
«МАЗ опрокинулся и оказался в яме. Вытянуть его будет сложно, ведь грузовик лежит на боку, здесь без крана не обойтись», – написал один из читателей сайта, который стал очевидцем произошедшего.