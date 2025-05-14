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В Гродно в яму провалился МАЗ

  • 14.05.2025, 15:08
  • 1,194
В Гродно в яму провалился МАЗ

Фотофакт.

Сегодня, 14 мая, около двух часов дня в микрорайоне Грандичи произошел инцидент – в глубокую яму провалился МАЗ. Читатели «АвтоГродно» делятся первыми фотографиямии.

Земляные работы велись у перекрестка улиц Асфальтная и Саяпина, со стороны магазина «Маяк». С помощью экскаватора в этом месте вырыли глубокую яму, а затем, по пока непонятным причинам, в ней оказался грузовик.

«МАЗ опрокинулся и оказался в яме. Вытянуть его будет сложно, ведь грузовик лежит на боку, здесь без крана не обойтись», – написал один из читателей сайта, который стал очевидцем произошедшего.

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