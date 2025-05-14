СВР Украины: Кремль созывает срочное совещание
- 14.05.2025, 15:23
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Россия приближается к самому серьезному энергетическому вызову со времен распада СССР.
Российская экономика сталкивается с новым вызовом на фоне падения мировых цен на нефть, санкций и ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Кремль срочно созывает совещание из-за резкого сокращения внутренних перевозок топлива, что грозит дефицитом на рынке - в частности в критический период весенней посевной. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в среду, 14 мая.
Причинами энергетического кризиса стали снижение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, рост тарифов на транспортировку, повышение акцизов и сокращение государственных субсидий.
Так, 1 января 2025 года тарифы на прокачку нефти выросли почти на 10%, что ударило по прибыльности внутреннего рынка.
Впоследствии цены на бензин и дизель резко выросли из-за повышения акцизов, а производители ориентируются на экспорт или сокращают объемы.
Разведка отмечает, что демпферные выплаты за первые четыре месяца года сократились в 2,5 раза – с $1,9 млрд до $780 млн.
Также усложнилась логистика: нехватка подвижного состава и снижение приоритета транспортировки нефти железнодорожным транспортом создают критическую нагрузку.
В результате ряд НПЗ уже снижает загрузку, а дальнейшее углубление кризиса может привести к их массовому закрытию.
СВРУ предупреждает: Россия приближается к самому серьезному энергетическому вызову со времен распада СССР. Кризисные процессы в энергетической отрасли в сочетании с санкциями, потерей рынков и военными расходами могут разрушить главную опору российской экономики – нефтегазовый сектор.