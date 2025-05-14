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Россиянин на «Додже» разогнался до 200 км/ч на трассе М1

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  • 14.05.2025, 15:19
  • 1,388
Россиянин на «Додже» разогнался до 200 км/ч на трассе М1

Лихач прятал знаки.

Россиянин на «Джодже» устроил гонки по «олимпийке» на 9 мая. На участке в Борисовском районе он попал на глаза сотруникам ДПС. Машина пролетела мимо гаишников на большой скорости.

Силовики отправились в погоню и подали «Доджу» сигнал остановиться. Но тот решил с гашниками погоняться и ускорился до 198 км/ч.

Гонка продолжалась 17 километров, пока водитель «Доджа» не сдался и не остановился. Проверка показала, что за рулем был 38-летний гражданин России. Регистрационные знаки на машине он скрыл.

Максимально разрешенная скорость на трассе М1 — 120 км/ч, а на некоторых участках снижена до 90 км/ч.

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