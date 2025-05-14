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В Финляндии хотят повысить возраст резервистов до 65 лет

  • 14.05.2025, 15:27
В Финляндии хотят повысить возраст резервистов до 65 лет

Высшие офицеры будут оставаться в резерве до тех пор, пока они пригодны к службе.

Министерство обороны Финляндии подготовило предложение по повышению возраста резервистов до 65 лет.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу финского оборонного ведомства.

Повышение верхней возрастной границы будет касаться всех призывников, рожденных в 1966 году и позже: рядового состава, младшего командного состава и офицеров.

Высшие офицеры будут оставаться в резерве до тех пор, пока они пригодны к службе.

В течение пятилетнего переходного периода численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников, поскольку лица, достигшие 60-летнего возраста, продолжат военную службу на пять лет дольше. В 2031 году численность резерва составит около миллиона человек.

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