В Финляндии хотят повысить возраст резервистов до 65 лет
- 14.05.2025, 15:27
Высшие офицеры будут оставаться в резерве до тех пор, пока они пригодны к службе.
Министерство обороны Финляндии подготовило предложение по повышению возраста резервистов до 65 лет.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу финского оборонного ведомства.
Повышение верхней возрастной границы будет касаться всех призывников, рожденных в 1966 году и позже: рядового состава, младшего командного состава и офицеров.
Высшие офицеры будут оставаться в резерве до тех пор, пока они пригодны к службе.
В течение пятилетнего переходного периода численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников, поскольку лица, достигшие 60-летнего возраста, продолжат военную службу на пять лет дольше. В 2031 году численность резерва составит около миллиона человек.