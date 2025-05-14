В Польше ввели несколько важных изменений, касающихся полицеальных школ 14.05.2025, 15:38

Белорусам на заметку.

Для поступления в полицеальные школы Польши иностранцы должны будут подтвердить знание польского языка на уровне не ниже B1. А вот свидетельство об окончании полицеальной школы больше не будут засчитывать как документ, подтверждающий знание польского.

Такие нормы вводятся законом об устранении нарушений в визовой системе. Он уже подписан и опубликован 12 мая, сообщает Most.

Полицеальные школы — это учебные заведения для взрослых, которые позволяют получить специальность, но не сдавать экзамен на аттестат зрелости. Там готовят по ряду профессий. Можно стать, к примеру, флористом, ассистентом стоматолога, мастером по стерилизации медицинского инструмента и так далее. В зависимости от заведения, обучение может быть как платным, так и бесплатным.

По новому закону для поступления в полицеальные школы иностранец должен будет предоставить документ, подтверждающий знание польского языка на уровне не ниже B1. Это касается как государственных, так и частных школ. Новшество затрагивает абитуриентов, которые должны будут приступить к занятиям после 31 августа 2025 года.

В свою очередь свидетельство об окончании полицеальной школы исключается из списка документов, которые подтверждают знание польского языка.

Однако закон предусматривает переходный период.

Если подтвердить знание польского нужно для признания гражданином Польши или получения карты долгосрочного резидента ЕС, то использовать для этих целей свидетельство об окончании полицеальной школы можно будет в делах, начатых с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года. Однако это касается лишь свидетельств, полученных до 30 июня 2025 года.

По всем делам о легализации, начатым до 30 июня 2025 года, сохраняется нынешний порядок подтверждения знания польского (то есть любое свидетельство об окончании полицеальной школы подходит).

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