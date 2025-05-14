Германия задержала троих подозреваемых по делу о теракте и шпионаже в пользу России 14.05.2025, 15:40

Четвертый фигурант разыскивается за границей.

По словам официальных лиц, группа планировала взрывы посылок, чтобы посеять страх и дестабилизировать обстановку в стране, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Задержания прошли в Кельне, Констанце и Швейцарии. Все трое — двое мужчин и одна женщина — обвиняются в шпионаже и подготовке диверсий. По данным федеральной прокуратуры, группа планировала отправлять посылки со взрывными устройствами, которые должны были сработать во время транспортировки, вызывая панику и подрывая доверие к инфраструктуре страны.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль на пресс-конференции прямо обвинил российские структуры:

«Не позднее конца марта 2025 года подозреваемые договорились осуществить поджоги и взрывы на объектах грузоперевозок в Германии — по поручению российских спецслужб».

Он назвал случившееся «исключительным событием», указывающим на новый уровень гибридных угроз для всей Германии.

По словам министра, российская разведка действует все агрессивнее и теперь опирается не на «агентов старой школы», а на «низкоуровневых исполнителей», которых можно нанимать за небольшую плату. Цели атак — от госучреждений до частного бизнеса и обычных граждан.

Следствие установило, что злоумышленники тестировали свою схему с использованием GPS-маячков, а в качестве основного вещества планировали применить термит — состав, при горении достигающий температуры до 2500 °C. Их план напоминал инцидент в Лейпцигском аэропорту в июле 2024 года, где одна из посылок загорелась во время транспортировки.

Главным фигурантом является Владислав Т., скрытно проживавший в Кельне. Слежка за ним вывела следователей на Лолиту К. и еще одного участника — Даниила Б., находившегося в центре для беженцев. Все трое были задержаны у своих мест проживания. Четвертый фигурант разыскивается за границей.

До этого подозреваемые не попадали в поле зрения полиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com