Германия задержала троих подозреваемых по делу о теракте и шпионаже в пользу России
- 14.05.2025, 15:40
Четвертый фигурант разыскивается за границей.
По словам официальных лиц, группа планировала взрывы посылок, чтобы посеять страх и дестабилизировать обстановку в стране, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Задержания прошли в Кельне, Констанце и Швейцарии. Все трое — двое мужчин и одна женщина — обвиняются в шпионаже и подготовке диверсий. По данным федеральной прокуратуры, группа планировала отправлять посылки со взрывными устройствами, которые должны были сработать во время транспортировки, вызывая панику и подрывая доверие к инфраструктуре страны.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль на пресс-конференции прямо обвинил российские структуры:
«Не позднее конца марта 2025 года подозреваемые договорились осуществить поджоги и взрывы на объектах грузоперевозок в Германии — по поручению российских спецслужб».
Он назвал случившееся «исключительным событием», указывающим на новый уровень гибридных угроз для всей Германии.
По словам министра, российская разведка действует все агрессивнее и теперь опирается не на «агентов старой школы», а на «низкоуровневых исполнителей», которых можно нанимать за небольшую плату. Цели атак — от госучреждений до частного бизнеса и обычных граждан.
Следствие установило, что злоумышленники тестировали свою схему с использованием GPS-маячков, а в качестве основного вещества планировали применить термит — состав, при горении достигающий температуры до 2500 °C. Их план напоминал инцидент в Лейпцигском аэропорту в июле 2024 года, где одна из посылок загорелась во время транспортировки.
Главным фигурантом является Владислав Т., скрытно проживавший в Кельне. Слежка за ним вывела следователей на Лолиту К. и еще одного участника — Даниила Б., находившегося в центре для беженцев. Все трое были задержаны у своих мест проживания. Четвертый фигурант разыскивается за границей.
До этого подозреваемые не попадали в поле зрения полиции.