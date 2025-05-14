СМИ узнали интересный факт о экс-командующем войск РФ в Украине Суровикине 2 14.05.2025, 15:51

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Сергей Суровикин

Журналисты изучили данные пограничной службы ФСБ.

Бывший командующий российской армией Сергею Суровикину выдали дипломатический загранпаспорт за день до начала бунта Евгения Пригожина и его похода на Москву.

Об этом пишет «Апостроф», ссылаясь на данные пограничной службы ФСБ.

Предполагают, что появление у российского генерала загранпаспорта в июне 2023 года могло свидетельствовать о его намерении и подготовке выезда за границу. Ведь свой текущий загранпаспорт Суровикин получил 22 июня 2023 года. А уже вечером 23 июня Пригожин начал свой марш на Москву.

Впервые Суровикин воспользовался документом в сентябре 2023 года - уехал в Алжир, где, судя по данным пограничной службы и фотографиям празднования 9 мая, проживает до сих пор. Данных о том, что он возвращался в Москву после этого, нет.

Предполагают, что Суровикин сменил военную форму на должность военного атташе. В частности, в комментарии под фотографиями к 9 мая упоминались посол РФ в Алжире, военный атташе посольства, старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты посольства. Однако в отчете посольства России в Алжире Суровикин не называется по имени. В материале вспоминают, как один из российских чиновников в феврале заявил, что генерал «работает военным советником» в одной из стран Африки.

В контексте этого напомним, что Суровикин с октября 2022 года до января 2023 года руководил российской группировкой в Украине. После этого его перевели на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил. Один из российских Telegram-каналов писал, что его отстранили из-за якобы провалов российской армии на фронте.

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