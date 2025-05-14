ИИ-нормотворчество: революция или опасный эксперимент? 3 14.05.2025, 15:52

ОАЭ и другие страны уже используют ИИ для создания законов.

14 апреля правитель Дубая, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, объявил о запуске инновационного проекта в Объединенных Арабских Эмиратах: ИИ будет помогать в разработке законов страны, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Применение ИИ для разработки законопроектов должно ускорить их принятие на 70%. Однако такая идея вызвала противоречивые реакции как в ОАЭ, так и за рубежом.

Проект был встречен с удивлением, поскольку это — первый случай в мире, когда искусственный интеллект будет задействован в законодательном процессе. Однако, несмотря на многочисленные опасения, такие как возможные ошибки ИИ или его неспособность учитывать основные принципы справедливости.

Опыт применения ИИ в законотворчестве уже есть. Так, в 2023 году в Бразилии был принят местный закон, написанный при помощи ИИ. В том же году, в США, штат Огайо использовал ИИ для пересмотра административного законодательства, что позволило сократить тексты нормативных актов на 2,2 миллиона слов.

Некоторые эксперты подчеркивают, что ИИ способен ускорить создание законов, но поднимаются и вопросы о возможном усилении концентрации власти и манипуляциях в интересах элит. Ожидается, что ИИ будет создавать более сложные и детализированные законы, что дает новые возможности для внедрения «микрозаконов» — скрытых лазеек, которые могут быть использованы для защиты интересов узкого круга лиц.

Однако при правильном подходе ИИ может стать инструментом для большего вовлечения общественности в процесс принятия законов. В некоторых странах эксперименты с ИИ уже демонстрируют его потенциал в продвижении демократии и принятии более сбалансированных и справедливых решений.

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