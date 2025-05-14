«Взял деньги у мамы, а потом — у меня» 14.05.2025, 16:02

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Минчанин утверждает, что таксист дважды принял плату за поездку.

Минчанин Игорь утверждает, что водитель «Яндекс Такси» дважды взял оплату — у него и у его мамы. Правда, выяснилось это не сразу. Теперь он пытается вернуть свои деньги.

Игорь рассказал Onliner: 13 апреля вызвал такси для мамы, в качестве способа оплаты выбрав безналичный расчет. Однако по дороге что-то пошло не так — «безнал» автоматически переключился на наличные. Можно предположить: сервис не смог списать деньги с привязанной карты.

О том, что способ оплаты изменился, приложение на телефоне водителя оповестило всех находящихся в салоне. Мама Игоря, как он сам рассказывает, поспешила передать водителю деньги — около 18 рублей. По приезде (на улицу Казимировскую) мужчина маму встретил. И подошел к водителю, чтобы отдать деньги за поездку: пока машина была в пути, он увидел через приложение, что способ оплаты изменился.

Как рассказывает Игорь, чуть позже в разговоре с мамой выяснилось: выходит, водитель получил оплату дважды. Тогда мужчина решил написать в техподдержку «Яндекса».

— У меня нет претензий к водителю: он мог посчитать, что это чаевые. Хотя стоило бы сказать — поездка оплачена. Меня больше удивляет то, что в переписке с техподдержкой вопрос не решается, — комментирует проблему мужчина.

Игорь поделился с журналистами текстовой расшифровкой переписки с сервисом. В техподдержке рассказали: «Оплата переключилась на наличные, потому что система не смогла заморозить деньги на карте. К сожалению, мы не видим причины: эта информация есть только у банка».

В переписке, предоставленной героем, представитель сервиса сбросил номер водителя и предложил клиенту набрать ему напрямую: «Он ждет вашего звонка, чтобы договориться о возврате». Но Игоря такой ответ не устроил: «Я не хочу и не буду контактировать с водителем. Если вы намерены решить проблему — я буду ждать вашего решения, хотя, мне кажется, это и так уже очень затянулось». По мнению нашего героя, «Яндекс» несет всю ответственность перед потребителями:

— Я же с «Яндексом» заключаю договор о перевозке. Проблемы регулирования между заказчиками и исполнителями — сервиса.

Вот что на эту мысль ответили в техподдержке:

— «Яндекс Go» — это бесплатный сервис, который помогает вам найти таксопарк и автомобиль для поездки. В первую очередь мы являемся информационным источником, который предоставляет коммуникацию между пользователем и таксопарком. Со своей стороны мы готовы вам предоставить все необходимые данные для общения с этим таксопарком. Мы не являемся работодателями отдельных водителей — работаем мы только с официальными таксопарками-партнерами. Исходя из этого, обращаться по всем вопросам платы за поездки стоит к таксопарку, который принял ваш заказ.

Что ответили в «Яндекс Go»?

Со своей стороны журналисты обратились в пресс-службу «Яндекс Такси», описав ситуацию. Вот что им там ответили:

— Мы проверили информацию по заказу, мы уже общались с пассажиром и водителем. Оплата текущего заказа была сделана напрямую от пассажира водителю наличными. Если пассажир решит обратиться в правоохранительные органы, мы предоставим по официальному запросу необходимую информацию и будем содействовать расследованию.

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