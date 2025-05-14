Белорус удивился ценам на овощи и всколыхнул соцсети 14.05.2025, 16:15

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Чеснок по цене мяса, картошка — как деликатес.

Автор видеоролика показал качество продаваемой картошки, заявил о пропаже лука и удивился, что белорусский чеснок стоит в два раз дороже китайского, пишет BG.Media.

«Пришел в магазин… благо картошка появилась, но по 3,99 рубля за килограмм. Морковка немытая — 1,40, а лука вообще нет, только зеленый. Думал, взять на зажарку, на салат какой, не нашел. Зато чеснок — 12,79, а ранний — почти 23 рубля. А вот есть чеснок фасованный из Китая. Килограмм стоит 11,09 рубля. Объясните мне, в чем разница?» — с таким видео белорус в TikTok обратился к подписчикам.

Видео моментально вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Пользователи подхватили тему и особенно бурно отреагировали на стоимость картошки.

«Картошка по 3,99? Такую и скоту давать страшно», — пишут одни.

«Все нормально, санкции нам только на пользу! Чем дороже — тем лучше!» — иронизируют другие.

Отдельно обсуждали и отсутствие репчатого лука на полках.

«Только за картошку взялись, лук пропал».

«Потому что лук либо закончился, либо сгнил. Он долго не хранится. Лук год лежать не будет — нужны очень хорошие условия для хранения и то, если повезет».

«Да, действительно, лука нет в продаже, куда исчез?»

Комментаторы дополнили: с прилавков исчезают и другие привычные овощи, в том числе — перец и сушеные грибы.

Мнения по поводу цен на овощи резко разделились. Одни уверены, что стоимость оправдана.

«Попробуйте сами посадить, обработать, выкопать, с жуками побороться — и поймете, почему так дорого».

«На участках вместо бассейнов и альпийских горок попробуйте картошку посадить, и все ок будет».

«То ли еще будет. Про неурожайный год никто не слышал? Когда собрал меньше, чем посадил».

Но другие не совсем согласны с таким аргументом.

«Все, кто пишет «вырастите сами», тогда и лечите себя сами, и зубы вырывайте сами, и одежду шейте сами. Каждый должен заниматься своим делом, а цена заоблачная на картофель».

«Городские не должны ее выращивать».

Некоторые предлагают решение: покупать у частников.

«Каждый год беру по 5−6 мешков картошки по 50 копеек — и не парюсь. В магазинах — ну такое себе».

Прозвучали и более глобальные претензии — к системе налогообложения и рынку сбыта.

«Все нормальные продукты уезжают в Россию. Там налоги меньше, поэтому цена конкурентная. А у нас — одни поборы».

Цены сравнивали и с Европой и писали, что «даже в Германии картошка дешевле».

Отдельное недоумение вызвал китайский чеснок.

«Он быстро зеленеет, портится. Только на зажарку годится, а в прикуску — мрак», — делятся мнением.

Кто-то добавляет, что чеснок «по цене золота» — это уже перебор.

Тем временем часть подписчиков пишет про другие позиции, которые скоро должны появиться на прилавках.

«Посмотрим, что будет после морозов. В этом году зима была суровая — фрукты, ягоды, овощи могут сильно подорожать».

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