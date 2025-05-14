В Гродно врачи создали новую ушную раковину ребенку с аномалией 1 14.05.2025, 16:32

Медики провели уникальную операцию.

В Гродненской университетской клинике провели уникальную операцию по созданию новой ушной раковины ребенку с врожденной аномалией развития. Об этом клиника сообщила в своем телеграм-канале.

Врачи пояснили, что врожденные аномалии уха — это дефекты, приводящие к изменению формы и положения уха, затрагивая как кожу, так и его хрящ, которые в последующем могут вызывать трудности адаптации детей в социуме. Существует несколько типов врожденных аномалий уха, которые разделяются на 3 степени дисплазии, начиная от мелких дефектов и заканчивая отсутствием нормальных структур ушной раковины.

«Для операции у данного пациента была сформирована высококвалифицированная мультидисциплинарная команда. Задача, стоящая перед оперирующими хирургами — воссоздать трехмерную структуру ушной раковины, размер и положение, наиболее точно повторяющую контуры естественного уха, и при этом нивелировав диссонанс с противоположной стороной. Для реконструкции комплексной формы при аутологичной реконструкции создают хрящевой каркас из собственного реберного хряща», — рассказали в клинике.

Благодаря усовершенствованию техники количество операций удалось сократить до двух.

«Результатом оперативного вмешательства является «полная» удовлетворенность внешним видом результата операции как самого ребенка, так и его родителей, что отражает высокий уровень эстетического и клинического успеха!», — пожытожили в клинике.

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