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Военный аналитик: ВСУ наносят успешные контрудары в Курской области РФ

  • 14.05.2025, 16:39
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Военный аналитик: ВСУ наносят успешные контрудары в Курской области РФ
Алексей Гетьман

Украинские военные продолжают выполнение задач на территории российского региона.

Российское командование продолжает докладывать диктатору Кремля Владимиру Путину о том, что Курская область РФ «полностью освобождена» от Сил обороны Украины. Эта информация не соответствует действительности. Украинские военные продолжают выполнение задач на территории российского региона. На этом в эфире телеканала FREEДОМ акцентировал военный аналитик Алексей Гетьман.

«Мы нанесли очередные контрудары по противнику. Мы контролируем часть Курской области. В целом охарактеризовать ситуацию там сложно, потому что она динамично меняется. Враг оттянул с Курщины часть своих войск и перебросил на Харьковское направление», — описал ситуацию спикер.

По его словам, ранее в Курской области было сосредоточено около 90 тысяч российских военных, Сейчас личного состава противника там меньше.

«Думаю, что скоро россияне на фоне наших успешных действий в Курской, Белгородской и Брянской областях начнут снова перемещать свои войска вдоль линии фронта. То есть где-то давление на украинских военных может ослабнуть, а где-то, наоборот, усилиться. Очень важный момент, что на фронт не добавляются войска за счет какого-то резерва внутри Российской Федерации. Сейчас для перемещения своих войск вдоль Восточного фронта противник активно используют железные дороги», — подытожил Гетьман.

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