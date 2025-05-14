МИД Франции: Пришло время задушить российскую экономику 14.05.2025, 16:49

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ЕС и США должны предпринять более решительные меры.

После принятия Евросоюзом 17-го пакета санкций против РФ министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что надо сфокусироваться на новом пакете, чтобы «задушить» российскую экономику. По его словам, Европе надо сотрудничать с США, где Конгресс подготовил разрушительные меры на случай, если Дональд Трамп решит давить на Россию, пишет Reuters.

«Нам нужно будет пойти дальше, поскольку санкции до сих пор не отговорили Владимира Путина от продолжения его агрессивной войны. Поэтому мы должны быть готовы к расширению разрушительных санкций, которые могут раз и навсегда задушить экономику России», - заявил министр.

Журналисты напоминают, что 17-й пакет предусматривает санкции в отношении около 200 танкеров «теневого флота», 30 компаний, а также 75 физических и юридических лиц. Официальное его принятие ожидается на следующей неделе.

В Европе угрожали ввести новые санкции против Москвы, если там не согласятся на прекращение огня. Однако, по словам чиновников и дипломатов, на пути к этому будут большие политические препятствия, также для усиления санкций нужна поддержка США, чтобы они имели успех.

Барро заявил, что в Турции на встрече министров иностранных дел НАТО проведет переговоры с сенатором Линдси Грэмом по его законопроекту о санкциях против России. Он предусматривает введение тарифов в размере 500% для стран, импортирующих российскую нефть.

«Россия нашла способы обойти блокировку, наложенную Европой и Соединенными Штатами, поэтому закрытием крана мы схватим Россию за горло», — говорит Барро.

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