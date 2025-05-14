Работница банка в Гродно придумала прибыльную схему с обменом валюты
- 14.05.2025, 16:54
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Теперь ей грозит от трех до 12 лет колонии.
Работница гродненского отделения банка занималась «двойным» обменом валюты. Она меняла клиентам деньги, потом их же проводила по более выгодному курсу, а разницу клала в карман. Делала это ради «красивой жизни», сообщает «Зеркало» со ссылкой на СК.
Прибыльную для себя схему придумала 26-летняя специалистка по оказанию розничных банковских услуг. В ее обязанности входили в том числе обмен валюты и погашение кредитов клиентами банка.
«Подозрительную деятельность девушки заметило ее руководство. Просмотр онлайн-записей позволил убедиться в том, что в течение смены она не всегда проводила операции по покупке и продаже валюты», — рассказали в СК.
Из Минска в Гродно отправился банковский специалист для внезапной проверки с пересчетом наличных, параллельно информацию передали в милицию. Выяснилось, что при обмене валюты сотрудница отдавала наличные и чек «из единой базы чеков по стране», но полученные деньги сразу в кассу не вносила.
Неучтенные средства она проводила позже по уже другому курсу, который мог меняться в течение дня. Получившиеся излишки денег переводила себе на счет.
«Следствием установлено, что за период времени с апреля 2023 года по октябрь 2024 года общая сумма, которой завладела 26-летняя жительница Гродно, составила более 43 тысяч рублей», — сообщили в СК.
Обвиняемая рассказала следователю, что поступала так, потому что ей хотелось жить «красиво» и ни в чем себе не отказывать. Деньги она тратила на продукты и развлечения: ходила в кафе, рестораны, кинотеатры, заказывала доставку еды на дом. При этом никому из знакомых и членов семьи о данных фактах не сообщала.
Ущерб по уголовному делу был возмещен девушкой в полном объеме. Белоруске предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 211 УК). Ей грозит от трех до 12 лет колонии.
Кроме того, следователь вынес представление руководству банка — указано на усиление контроля за работой специалистов, в том числе с использованием видеонаблюдения. Сообщается, что еще во время следствия банк доработал программное обеспечение — теперь специалист может распечатать повторно исключительно чек по последней проведенной им операции. Ранее же каждый специалист мог распечатать повторно чек по любой операции со всех обменных пунктов банка.