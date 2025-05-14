Работница банка в Гродно придумала прибыльную схему с обменом валюты 14.05.2025, 16:54

1,988

Теперь ей грозит от трех до 12 лет колонии.

Работница гродненского отделения банка занималась «двойным» обменом валюты. Она меняла клиентам деньги, потом их же проводила по более выгодному курсу, а разницу клала в карман. Делала это ради «красивой жизни», сообщает «Зеркало» со ссылкой на СК.

Прибыльную для себя схему придумала 26-летняя специалистка по оказанию розничных банковских услуг. В ее обязанности входили в том числе обмен валюты и погашение кредитов клиентами банка.

«Подозрительную деятельность девушки заметило ее руководство. Просмотр онлайн-записей позволил убедиться в том, что в течение смены она не всегда проводила операции по покупке и продаже валюты», — рассказали в СК.

Из Минска в Гродно отправился банковский специалист для внезапной проверки с пересчетом наличных, параллельно информацию передали в милицию. Выяснилось, что при обмене валюты сотрудница отдавала наличные и чек «из единой базы чеков по стране», но полученные деньги сразу в кассу не вносила.

Неучтенные средства она проводила позже по уже другому курсу, который мог меняться в течение дня. Получившиеся излишки денег переводила себе на счет.

«Следствием установлено, что за период времени с апреля 2023 года по октябрь 2024 года общая сумма, которой завладела 26-летняя жительница Гродно, составила более 43 тысяч рублей», — сообщили в СК.

Обвиняемая рассказала следователю, что поступала так, потому что ей хотелось жить «красиво» и ни в чем себе не отказывать. Деньги она тратила на продукты и развлечения: ходила в кафе, рестораны, кинотеатры, заказывала доставку еды на дом. При этом никому из знакомых и членов семьи о данных фактах не сообщала.

Ущерб по уголовному делу был возмещен девушкой в полном объеме. Белоруске предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 211 УК). Ей грозит от трех до 12 лет колонии.

Кроме того, следователь вынес представление руководству банка — указано на усиление контроля за работой специалистов, в том числе с использованием видеонаблюдения. Сообщается, что еще во время следствия банк доработал программное обеспечение — теперь специалист может распечатать повторно исключительно чек по последней проведенной им операции. Ранее же каждый специалист мог распечатать повторно чек по любой операции со всех обменных пунктов банка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com