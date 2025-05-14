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Флойд Мейвезер: Я продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход

  • 14.05.2025, 17:00
Флойд Мейвезер: Я продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход
Флойд Мейвезер

Самый богатый боксер в истории отреагировал на слухи о банкротстве.

Известный американский журналист Стивен Эй Смит сообщил, что легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер стал банкротом.

Как пишет New Voice, об этом журналист рассказал на Ютуб канале Fight Today.

По его словам, недавно легенда бокса инвестировал в недвижимость в Нью-Йорке 402 миллиона долларов, но это была мошенническая схема. Флойд потерял свои средства.

Позже Мейвезер с иронией отреагировал на информацию Стивена.

«Каждый может говорить то, что захочет. Но если быть банкротом — это иметь два частных самолета, иметь сотни зданий и жить той жизнью, которую захочешь, то да, это банкротство.

Я не вру. Я всю жизнь работал, чтобы заработать себе состояние и иметь наследство. Не позволю никому порочить мое имя. Я всегда думал о жизни после бокса и продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход — сейчас это недвижимость», — цитирует Флойда Marca.

Отметим, что Мейвезер считается самым богатым боксером всех времен. По последним данным от известного ресурса Sportico состояние Флойда сейчас составляет 1,15 миллиардов долларов США.

Напомним, что Флойд — бывший непобедимый чемпион мира в пяти весовых категориях.

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