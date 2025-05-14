Флойд Мейвезер: Я продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход
- 14.05.2025, 17:00
Самый богатый боксер в истории отреагировал на слухи о банкротстве.
Известный американский журналист Стивен Эй Смит сообщил, что легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер стал банкротом.
Как пишет New Voice, об этом журналист рассказал на Ютуб канале Fight Today.
По его словам, недавно легенда бокса инвестировал в недвижимость в Нью-Йорке 402 миллиона долларов, но это была мошенническая схема. Флойд потерял свои средства.
Позже Мейвезер с иронией отреагировал на информацию Стивена.
«Каждый может говорить то, что захочет. Но если быть банкротом — это иметь два частных самолета, иметь сотни зданий и жить той жизнью, которую захочешь, то да, это банкротство.
Я не вру. Я всю жизнь работал, чтобы заработать себе состояние и иметь наследство. Не позволю никому порочить мое имя. Я всегда думал о жизни после бокса и продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход — сейчас это недвижимость», — цитирует Флойда Marca.
Отметим, что Мейвезер считается самым богатым боксером всех времен. По последним данным от известного ресурса Sportico состояние Флойда сейчас составляет 1,15 миллиардов долларов США.
Напомним, что Флойд — бывший непобедимый чемпион мира в пяти весовых категориях.