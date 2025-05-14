Эксперты обнаружили нового союзника в борьбе за долголетие
- 14.05.2025, 17:12
Стали известны данные нового исследования.
Креатин моногидрат, когда-то популярный исключительно среди бодибилдеров, теперь рассматривают в контексте здорового старения. Все больше долгожителей начинают включать его в свой рацион как средство для поддержания физической формы, пишет издание Axios (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Питера Аттии, автора книгиOutlive («Пережить»), мышечная сила, сформированная до старости, определяет подвижность в 80–90 лет. «Сможете ли вы в будущем нести сумку с продуктами — зависит от того, насколько сильны вы сейчас», — говорит он.
Креатин, по данным исследований, усиливает эффект силовых тренировок, помогает бороться с потерей мышечной массы и даже благотворно влияет на мозг — улучшает память, борется с депрессией и увеличивает уровень энергии. Особенно он ценен для женщин.
Однако врачи подчеркивают: чудес не бывает. «Вы не сможете просто пить креатин на диване и ждать, когда увеличится мышечная масса», — напоминает эксперт по добавкам Дэвид Брейди.
Обычно рекомендуется 5 граммов креатина в день. Хотя его можно получить из пищи — например, из 1 килограмма мяса или рыбы ежедневно — это практически невозможно без вреда для здоровья. Поэтому эксперты сходятся во мнении: добавка — самый простой способ.
Несмотря на восторженные отзывы, креатина не достаточно для полноценного образа жизни. Правильное питание, физическая активность и качественный сон остаются основой долголетия.
Как подытоживает диетолог Анхель Планеллс: «Добавка — это не волшебная таблетка. Но креатин определенно достоин внимания».
Перед применением любых добавок стоит проконсультироваться с врачом!