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Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение

  • 14.05.2025, 17:21
Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение

Решение приняли в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности - поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Решение приняли сегодня, 14 мая, в Люксембурге во время заседания Комитета министров.

«Большое спасибо коллегам из Офиса президента Украины и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала», - добавила Мезенцева.

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