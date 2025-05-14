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Politico: Мерц намерен создать сильнейшую армию в Европе

  • 14.05.2025, 17:28
Politico: Мерц намерен создать сильнейшую армию в Европе
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии озвучил амбициозный план по перевооружению страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна намерена построить самую сильную обычную армию в Европейском союзе. В выступлении в Бундестаге он подчеркнул, что Германия, как крупнейшая экономика ЕС, обязана взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности континента, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Федеральное правительство выделит все необходимые средства, необходимые для того, чтобы Бундесвер стал сильнейшей обычной армией в Европе. Наши друзья и партнеры ожидают этого от нас — и более того, требуют», — подчеркнул Мерц.

Заявление прозвучало на фоне исторического пересмотра немецкой бюджетной политики: новая коалиция ослабила конституционное «долговое торможение», что может позволить привлечь сотни миллиардов евро на оборону и помощь Украине.

Мерц подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев: «Не должно быть никаких сомнений, на чьей мы стороне. Мы — безусловно на стороне украинцев».

После вторжения России в Украину в 2022 году Германия значительно увеличила военные расходы. Однако многолетняя политика сокращения армии и экономии средств сделала перевооружение Бундесвера неотложной задачей. Новый канцлер обещает — время пассивности закончилось.

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