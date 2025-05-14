В Жабинке подростка укусила бешеная куница 4 14.05.2025, 17:40

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Парень шел по дороге, когда на него из кустов выбежало животное.

16-летний подросток в Жабинке пострадал от укуса куницы. Инцидент произошел в субботу, 10 мая. Парень шел по дороге, когда на него из кустов выбежало животное. Сначала куница показалась милым зверьком — подросток даже начал снимать ее на видео, но почти сразу та набросилась на него и прокусила палец, сообщает «Онлайнер».

Историей пострадавшего в соцсетях поделилась его сестра Александра. Молодой человек даже не заподозрил в произошедшем какую-либо опасность. Просто оттолкнул куницу и пошел дальше гулять. По случайности он отправился туда, куда забежала и куница. После укуса она хаотично перемещалась по частному сектору и нападала на домашних животных. Знающие люди отвезли подростка в больницу, где ему поставили первую вакцину. А само животное выловили и отправили на экспертизу. Ее результаты показали, что куница была больна бешенством.

@foxy_sanechka_ Я не понимаю почему тема бешенства настолько закрыта и не популярна Сейчас все больше случаев, когда дикие животные кидаются на людей и животных Почему больницы, школы, санстанции и, отвечающие за такие случаи, органы не считают нужным проинформировать население о такой опасности Бешенство - это серьезно. При отсутствии своевременной вакцинации это в 100% случаев мучительный летальный исход Предупредите детей, что нельзя трогать уличных животных (собак, котят, ежей, белок) Если животное начинает на тебя нападать - это не норма Если лиса пришла в людное место - это в 99% бешенство Если произошел укус или царапанье - обязательно пускай вам говорят и сразу в больницу Вакцинируйте от бешенства своих домашних животных ( и те, кто живут в домах и те, кто в квартирах). Бешенство можно принести с обувью домой Бешенство может проявиться спустя год Своевременная вакцинация спасает вас на 98% Распространите эту информацию и поговорите с детьми 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ♬ AURA - Ogryzek

— После обращения в приемный покой брата отправили на госпитализацию в хирургическое отделение. Там он пролежал ночь, а наутро его отпустили домой. Нужно было вернуться в понедельник, чтобы сдать анализы. Результаты нам пока неизвестны. По словам медиков, ему предстоит трехмесячная терапия, — рассказала Александра. Девушка добавила, что слышала: не так давно тоже в Жабинке бешеная лиса укусила собаку, и теперь там ввели карантин.

С 2012 года случаи заболевания бешенством среди людей в Беларуси не регистрировались. При этом ежегодно около 20 тысяч человек обращаются к медикам после контакта с животными, 30% из них — дети до 18 лет. Так, за восемь месяцев прошлого года в Беларуси был зарегистрирован 171 случай бешенства животных: 100 в дикой природе и 71 среди домашних и сельскохозяйственных животных. Благодаря вакцинации диких животных число бешеных особей постепенно снижается. Так, в 2020-м количество зарегистрированных случаев бешенства составляло 752.

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