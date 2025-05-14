Bloomberg: Трамп может обвалить нефть до $40-50 за баррель 2 14.05.2025, 17:49

1,802

Президент США всегда уделял большое внимание нефти и доминированию страны в энергетике.

Президент США Дональд Трамп, похоже, рассматривает снижение цены на американскую нефть до отметки между 40 и 50 долларами за баррель. Его администрация выступает за увеличение внутреннего производства.

- Трамп всегда уделял большое внимание нефти и доминированию США в энергетике, написав об этом почти 900 раз, - цитирует аналитиков Goldman Sachs Group Inc. издание Bloomberg (перевод - «Униан»).

По их словам, он предположительно предпочитает нефть марки WTI в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель.

Цены на нефть - как на мировой эталонный сорт Brent, так и на американский аналог West Texas Intermediate, или WTI - часто подвержены влиянию многочисленных комментариев президента в социальных сетях, которые могут касаться всего - от политики ОПЕК и цен на бензин в США до санкций против стран, включая Иран. Его администрация выступает за увеличение внутреннего производства, а также за то, чтобы дешевые энергоносители способствовали снижению инфляции.

- Американский лидер склонен призывать к снижению цен или праздновать их падение, когда цена на WTI превышает 50 долларов. В то же время, президент Трамп призывает к повышению цен, когда они очень низкие (WTI меньше 30 долларов), часто в контексте поддержки производства в США, - говорят аналитики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com