The Guardian: Индустрия трансплантации бород переживает настоящий бум 2 14.05.2025, 17:56

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Эстетическая одержимость растет — вместе с теневым рынком пересадок.

Cпрос на операции по пересадке волос на лице стремительно растет, особенно после пандемии. Мужчины, недовольные своей внешностью, все чаще решаются на дорогостоящие процедуры, мечтая о густой и мужественной бороде, пишет британское издание The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких пациентов стал 47-летний финансист Викрам Арора, который с юности страдал от комплексов из-за редкой щетины. После многолетних сомнений он потратил более €6,000 на трансплантацию 780 фолликулов, чтобы, по его словам, «инвестировать в чувство уверенности».

Но за модным трендом скрывается непредсказуемый и часто небезопасный рынок. По данным клиник, число обращений за операцией утроилось с 2020 года. При этом эксперты предупреждают: отрасль остается практически нерегулируемой. Особенно популярны клиники в Турции, где процедуры стоят дешевле, но качество и квалификация медиков вызывают вопросы.

Риски включают неестественный вид, шрамы и даже серьезные психологические последствия. Так, французский студент Матье Вижье Латур покончил с собой спустя три месяца после неудачной операции в Стамбуле. Позже выяснилось, что его «хирургом» оказался риэлтор без медицинского образования.

Специалисты призывают тщательно проверять клиники и не гнаться за скидками. Как говорит доктор Озлем Бичер, практикующая с 1998 года: «Если мужчина считает, что без бороды он не чувствует себя мужчиной, операция его не спасет».

Борода сегодня — это не только тренд, но и зеркало внутренней неуверенности. А за густыми линиями щетины все чаще скрываются внутренние проблемы.

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