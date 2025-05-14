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Папа Римский встретился с Синнером, про которого ранее пошутил

  • 14.05.2025, 18:10
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Папа Римский встретился с Синнером, про которого ранее пошутил

Теннисист подарил понтифику ракетку и предложил сыграть.

Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане первую ракетку мира Янника Синнера, который на этой неделе участвует в турнире серии «Мастерс» в Риме, сообщает Vatican News.

На встрече также присутствовали семья 23-летнего спортсмена и глава Федерации тенниса Италии Альберто Бинаги.

Синнер подарил понтифику, который называл себя теннисистом-любителем, ракетку и предложил сыграть, но Лев XIV сказал, что они могут «что-нибудь тут сломать».

Понтифик 12 мая пошутил про Синнера, чью фамилию можно перевести с английского как «грешник», когда комментировал идею провести благотворительный матч. «Только не приводите Синнера», — сказал тогда Папа Римский. Синнер, комментируя слова Льва XIV, назвал «замечательным» его интерес к теннису, отмечает La Gazetta dello Sport.

Следующий матч на турнире в Риме Синнер проведет 15 мая против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале.

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