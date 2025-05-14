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ВСУ уничтожили БТР, пункт управления БПЛА, грузовик, средства связи, укрытия и блокпост россиян

  • 14.05.2025, 18:13
ВСУ уничтожили БТР, пункт управления БПЛА, грузовик, средства связи, укрытия и блокпост россиян

Видео.

Пограничники РУБпАК «Фенікс» бригады «Помста» успешно уничтожили ряд важных целей противника на Харьковском направлении. Во время операции были поражены: бронетранспортер, пункт управления беспилотниками, грузовой автомобиль, средства связи, укрытие с личным составом, вражеский блокпост.

Благодаря слаженной работе и использованию FPV-дронов украинским силам удается методично разрушать логистику и управление российских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.

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