ВСУ уничтожили БТР, пункт управления БПЛА, грузовик, средства связи, укрытия и блокпост россиян
- 14.05.2025, 18:13
Видео.
Пограничники РУБпАК «Фенікс» бригады «Помста» успешно уничтожили ряд важных целей противника на Харьковском направлении. Во время операции были поражены: бронетранспортер, пункт управления беспилотниками, грузовой автомобиль, средства связи, укрытие с личным составом, вражеский блокпост.
Благодаря слаженной работе и использованию FPV-дронов украинским силам удается методично разрушать логистику и управление российских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.