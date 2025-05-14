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До +15 градусов ожидается в Беларуси 15 мая

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  • 14.05.2025, 18:43
До +15 градусов ожидается в Беларуси 15 мая

Ночью будут заморозки.

Дожди и местами заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Беларуси 15 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Из-за заморозков в северо-западных районах объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 1-7, по юго-востоку до 10 градусов. Местами в северо-западных районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — плюс 7-13, по юго-востоку до 15 градусов.

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