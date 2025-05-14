Лукашенко снял с должности зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета 14.05.2025, 18:52

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Вячеслав Россолай

Кто занял кресло Вячеслава Россолая.

Вячеслава Россолая освободили от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Его кресло занял подполковник Дмитрий Стефанович. Соответствующие указы подписал 14 мая Александр Лукашенко.

Вячеслав Россолай был замглавы Государственного военно-промышленного комитета с сентября 2020 года. До этого он три года работал первым замом гендиректора по развитию и маркетигу ОАО «Агат — электромеханический завод». С 2012 года по 2017 трудился на разных должностях в Госкомвоенпроме, перед этим — в Администрации Заводского района Минска.

Дмитрий Стефанович ранее занимал должность начальника управления планирования и промышленности Государственного военно-промышленного комитета.

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