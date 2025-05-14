Белоруски написали кулинарно-мистическую книгу 14.05.2025, 19:23

Прототипами главных героев послужили реальные личности.

В минском салоне «Мастацкi дом Угрыновiч» прошла презентация книги «Пачастунак для цмока» от белорусских авторов Елены Масло и Ларисы Метлевской, пишет «Точка».

Работу называют настоящим кулинарно-мистическим путешествием по истории Беларуси и предлагают широкому кругу читателей.

Авторы отметили, что произведение рассчитано на детскую аудиторию, однако полезную информацию здесь найдут и взрослые.

В книге много интересных фактов из истории и культуры Беларуси – это старинные секреты ведения хозяйства, рецепты старобелорусской кухни, самобытные и колоритные словечки и даже древние легенды.

Кроме того, прототипами действующих персонажей послужили реальные культурные деятели страны.

Так, прообразами героев стали историк Адам Мальдис, этнограф и телеведущая Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник музея Максима Богдановича Ирина Мышковец, а также историк и экскурсовод Ярош Малишевский.

О чем сюжет?

Действия сказки происходят в современном Минске. Два повара из дворца князя Радзивилла чудесным образом оказываются в столице нашего времени.

Чтобы вернуться домой, им предстоит выполнить непростую задачу: приготовить 12 блюд старинной белорусской кухни, рецепты которой есть в книге. Ну и куда без победы над драконом.

Помогут в этом новые друзья: профессор Мальдис, знаток старобелорусской кухни госпожа Лора, сотрудница музея госпожа Мышкович и музыкант господин Ярош.

Кто авторы книги?

Над «Пачастункам для цмока» работала детский писатель и член редколлегии журнала «Вясёлка» Елена Масло.

Соавтором стала Лариса Метлевская – этнограф, художник и телеведущая. Вместе со съемочной группой она путешествует по Беларуси в поисках рецептов традиционных блюд для программы «Белорусская кухня».

Иллюстрации акварелью к книге создала молодая белорусская художница Анна Новик.

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