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В Минске закрывается ресторан с необычным интерьером

  • 14.05.2025, 19:41
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В Минске закрывается ресторан с необычным интерьером

Он проработал меньше года.

В Минске закрывается ресторан Sirius M, сообщила в соцсетях команда заведения.

«Наше космическое путешествие завершает свой орбитальный путь. Ресторан SIRIUS M объявляет о закрытии. Экипаж благодарит всех пассажиров, которые провели эти земные часы в заведении», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте Sirius M.

Последний день работы заведения — 14 мая.

Ресторан открылся в Минске в середине августа 2024 года. Он позиционировался, как заведение «с загадочной атмосферой и авторской кухней».

«Наш ресторан — удивительный первобытный мир и фантазии о космическом пространстве, воплощаемые как в уникальном дизайне, так и в изобретательном меню», — писала команда.

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