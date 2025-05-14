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Сикорский: Путин издевается над Трампом

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  • 14.05.2025, 19:46
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Сикорский: Путин издевается над Трампом

Глава МИД Польши заявил, диктатор РФ «не искренний» в вопросе мирных переговоров.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нелегитимный президент России Владимир Путин «не искренний» в вопросе мирных переговоров об окончании войны РФ против Украины и смеется над президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в комментарии PAP, который опубликовали 14 мая.

«Я считаю, что президент Путин не искренний и что он издевается над президентом Соединенных Штатов, но тестом будет четверг [15 мая]», – подчеркнул он.

Глава МИД Польши отметил, что если Россия не согласится на прекращение огня и не начнет настоящие переговоры, то Трамп «будет иметь все основания для смены политики на такую, которая будет давить на агрессора, а не на жертву агрессии».

«Президент Трамп, занимая должность, сделал то, что обычно делают: сделал положительный шаг и ждет реакции другой стороны. Он пошел на ряд достаточно значительных уступок России и не получил ничего вместо этого. И это последний шанс для Путина, чтобы выбрать то, что американцы назвали предложением», – заявил он.

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