Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии10
- 14.05.2025, 20:09
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МИД страны вызвал представителя посольства РФ.
Российский истребитель Су-35 во вторник вечером, 13 мая, нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает Генштаб Министерства обороны страны.
В сообщении сказано, что российский самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Он не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме этого, истребитель не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой, отметили в Генштабе.
Там также сообщили, что португальские истребители F-16, которые сейчас находятся на авиабазе Эмар в рамках миссии НАТО по воздушной безопасности в Балтийском регионе, отреагировали на инцидент, совершив разведывательный полет.
14 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало атташе посольства России в Эстонии и вручило ему соответствующую ноту.
Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в 2025 году.
В феврале российские самолеты также нарушали воздушное пространство Финляндии и Польши.