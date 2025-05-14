Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии 10 14.05.2025, 20:09

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МИД страны вызвал представителя посольства РФ.

Российский истребитель Су-35 во вторник вечером, 13 мая, нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает Генштаб Министерства обороны страны.

В сообщении сказано, что российский самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Он не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме этого, истребитель не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой, отметили в Генштабе.

Там также сообщили, что португальские истребители F-16, которые сейчас находятся на авиабазе Эмар в рамках миссии НАТО по воздушной безопасности в Балтийском регионе, отреагировали на инцидент, совершив разведывательный полет.

14 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало атташе посольства России в Эстонии и вручило ему соответствующую ноту.

Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в 2025 году.

В феврале российские самолеты также нарушали воздушное пространство Финляндии и Польши.

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